Мошенники придумали новый способ красть деньги у казахстанцев, рассказали специалисты Telegram-канала aqparatsaqsysy
Если раньше аферисты выманивали SMS-коды, то теперь они действуют хитрее. Они убеждают включить демонстрацию экрана или установить программу удалённого доступа (AnyDesk, TeamViewer и др.).
Как это работает: – на телефон жертвы приходит SMS-код для подтверждения операции, – человек его не называет, но мошенники видят всё на экране, – дальше они переводят деньги, оформляют кредиты или получают доступ к личным данным.
Опасность в том, что жертва сама отдаёт полный контроль над телефоном или компьютером — включая карты, пароли, госуслуги, переписки.
Эксперты напоминают: – сотрудники банков, полиции и госорганов никогда не просят включать демонстрацию экрана или устанавливать такие программы; – любые просьбы назвать CVV-код или переслать SMS — стопроцентный признак обмана; – используйте только официальные сайты и приложения.
Запомните: главное оружие против мошенников — критическое мышление и осторожность.
