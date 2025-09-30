 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Иманбаева Зульфия Саматовна

— Сегодня, 17:22
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Иманбаева Зульфия Саматовна

Дорогая Зульфия Саматовна!

Мы ученики 2 «В» класса, 8 школы, хотим выразить огромную благодарность за вашу работу, за то что уделяете каждому ребенку внимания, не остаётесь в стороне, каждый ребенок услышан, мы с радостью ходим на ваши уроки, с вами уроки очень полезные и увлекательные.

Мы очень ценим вашу доброту, заботу о каждом ребенке. Оставайтесь всегда такой же доброй, веселой, а мы ваши ученики Вам в этом поможем.

И пусть улыбка с вашего лица не когда не угасает.

