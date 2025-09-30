Дорогая Зульфия Саматовна!

Мы ученики 2 «В» класса, 8 школы, хотим выразить огромную благодарность за вашу работу, за то что уделяете каждому ребенку внимания, не остаётесь в стороне, каждый ребенок услышан, мы с радостью ходим на ваши уроки, с вами уроки очень полезные и увлекательные.

Мы очень ценим вашу доброту, заботу о каждом ребенке. Оставайтесь всегда такой же доброй, веселой, а мы ваши ученики Вам в этом поможем.

И пусть улыбка с вашего лица не когда не угасает.

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ



Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого... Выпуск ТВ-новостей - 29.09.25 Выпуск ТВ-новостей - 29.09.25-видео https://youtu.be/vmYfaaF92fI Жаңалықтар - 29.09.25 Жаңалықтар - 29.09.25-видео https://youtu.be/RJPawRl-pTY