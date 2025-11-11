Водитель «КамАЗа» получил условный срок за смертельное ДТП в Костанайской области

Наурзумский районный суд вынес приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Смертельная авария произошла вечером 17 октября 2025 года на автодороге между поселками Дамды и Кожа в Костанайской области.
Как установил суд, водитель автомобиля «КамАЗ» с прицепом не убедился в безопасности движения и при возникновении препятствия не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки. В результате большегруз выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель».
Водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте происшествия.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, он возместил потерпевшим имущественный и моральный вред.
Потерпевшая сторона просила суд не назначать мужчине наказание, связанное с лишением свободы.
Суд признал смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние, признание вины и возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
В итоге водителю назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно. Также он лишен права управления транспортными средствами сроком на три года.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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