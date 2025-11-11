Водитель «КамАЗа» получил условный срок за смертельное ДТП в Костанайской области





Наурзумский районный суд вынес приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.

Смертельная авария произошла вечером 17 октября 2025 года на автодороге между поселками Дамды и Кожа в Костанайской области.

Как установил суд, водитель автомобиля «КамАЗ» с прицепом не убедился в безопасности движения и при возникновении препятствия не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки. В результате большегруз выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель».

Водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте происшествия.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, он возместил потерпевшим имущественный и моральный вред.

Потерпевшая сторона просила суд не назначать мужчине наказание, связанное с лишением свободы.

Суд признал смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние, признание вины и возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге водителю назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно. Также он лишен права управления транспортными средствами сроком на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Более 40 километров дороги отремонтируют на трассе Костанай – Мамлютка В Костанайской области продолжаются работы по среднему ремонту участков автомобильной дороги республиканского значения Костанай –...

Пустующие площади и отток арендаторов: что происходит с ТРЦ Казахстана Депутаты предлагают разработать программу поддержки торгово-развлекательных центров, которые сталкиваются со снижением посещаемости и падением доходов....