Имеем право на 3 дня социального отпуска. Не все казахстанцы об этом знают

pixabay.com
Социальный отпуск предоставляется отдельно и не связан с трудовым отпуском, передает Tengrinews.kz.
В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что социальные отпуска работникам предоставляются в соответствии с Трудовым кодексом РК.
«Работникам (кроме иных социальных отпусков) предоставляется отпуск для прохождения скрининговых исследований в количестве не более 3 рабочих дней в течение года, а также отпуск на постановку на медицинский учет по беременности до 12 недель в количестве не менее 3 рабочих дней», — сообщили в Минтруда.
Период нахождения в социальном отпуске засчитывается в трудовой стаж, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.
«Работодатель обязан предоставлять работнику отпуск для прохождения скрининговых исследований с сохранением места работы (должности) и средней зарплаты в порядке и объеме, определенном законодательством РК в области здравоохранения», — сообщили в Минтруда.
Определение порядка и объема отпуска для прохождения скрининговых исследований регламентируется Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения».
Существует три вида онкоскрининга:
- скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, 1 раз в 2 года);
- скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, 1 раз в 4 года);
- скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, 1 раз в 2 года).
Также есть скрининги по основным болезням системы кровообращения (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца), по сахарному диабету, глаукоме, а также по хроническому гепатиту В и С у лиц группы риска.
Для прохождения скрининга следует обратиться в поликлинику по прикрепления.
«В силу того, что Трудовым Кодексом РК не регламентируется обязанность работника предоставлять подтверждающие документы о прохождении скрининговых исследований, считаем, что данный отпуск должен предоставляться на основании заявления работника, за исключением случаев, когда данные документы предоставляются работником по собственной инициативе (что продиктовано необходимостью соблюдения законодательства о персональных данных)», — пояснили в министерстве труда.
Если работнику отказывают в социальном отпуске, то работник может обратиться в территориальное подразделение уполномоченного государственного органа по труду, сообщили в минтруда РК.