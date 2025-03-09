Согласно информации ведомства, в стране не ведется учет пенсионеров, которые продолжают работать.

«Лица, достигшие пенсионного возраста, получают пенсию и не могут быть зарегистрированы в качестве лица, ищущего работу. Кроме того, согласно статье 99 Социального кодекса, лица, достигшие пенсионного возраста, не регистрируются в качестве безработных. В связи с этим органы занятости не осуществляют мониторинг трудоустроенных лиц, достигших пенсионного возраста. Мониторинг трудоустройства осуществляется на основании факта уплаты обязательных пенсионных взносов», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz.

В министерстве напомнили, что к рабочей силе относятся занятое и безработное население, а лица, достигшие пенсионного возраста, не входят в состав рабочей силы, однако имеют право самостоятельно трудоустраиваться.