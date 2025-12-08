Более 14 тысяч жителей Казахстана изменили фамилии, имена или отчества в третьем квартале 2025 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».

В госкорпорации отмечают, что количество обращений продолжает расти, а сама услуга стабильно входит в число самых востребованных среди сервисов, связанных с персональными данными.

Чаще всего заявления подают жители крупных городов. Лидером стала Алматы – за три месяца там 2981 человек внес изменения в свои паспортные данные. На втором месте столица, где было подано 2459 заявлений на смену ФИО.

При этом активность сохраняется и в регионах. В Карагандинской области за отчетный период ФИО меняли 849 раз, в Актюбинской области – 741 раз. В пятерку регионов-лидеров вошла и Восточно-Казахстанская область, где изменения оформили 673 гражданина.

По словам специалистов, чаще всего казахстанцы меняют персональные данные, стремясь к более удобному, благозвучному или национально корректному имени и фамилии. Нередко изменения связаны с семейными обстоятельствами либо принимаются уже после достижения совершеннолетия.

Получить услугу можно во всех ЦОНах страны, а также через портал электронного правительства, что делает процедуру доступной и относительно простой для всех желающих.