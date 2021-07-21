Имена казахстанцев, у которых выявят «красный» статус в Ashyq, будут публиковать в СМИ

На заседании МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассмотрели вопросы организации исполнения поручений поручений, данных на совещании по эпидемиологической ситуации в стране, сообщается на сайте премьер-министра.

Вице-премьер Ералы Тугжанов поручил в кратчайшие сроки принять следующие меры по исполнению поручений главы государства:

разработать и внести конкретный план оперативных действий по недопущению распространения КВИ с учётом появления новых штаммов;

проработать вопрос регистрации отечественной вакцины QazVac во Всемирной организации здравоохранения и дальнейшего её продвижения на рынки третьих стран,

разработать Дорожную карту в этом направлении;

проработать вопрос ужесточения требований к соблюдению карантинных ограничений;

сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низкими темпами вакцинации;

внести конкретные предложения для дооснащения отделений реанимации и служб скорой медицинской помощи в соответствии с протоколами диагностики и лечения коронавируса;

принять меры по решению вопроса централизованной закупки препарата «Ремдесивир» для лечения больных коронавирусом;

Министерству внутренних дел совместно с другими заинтересованными госорганами создать межведомственную специальную группу по пресечению поддельных паспортов вакцинации ;

; Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Национальной палатой «Атамекен» и Министерством здравоохранения упростить требования по включению субъектов бизнеса в программу Ashyq.

Ералы Тугжанов отметил важность деятельности мониторинговых групп и поручил МВД РК и акиматам активизировать их работу.

Кроме того, МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с «красным» и «жёлтым» статусами, посещающих общественные места, которые зафиксированы через приложение Ashyq. Теперь имена нарушителей с «красным» статусом будут опубликованы в средствах массовой информации.

Также Ералы Тугжанов дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительную работу по иммунизации, а также повысить охват вакцинацией населения от коронавирусной инфекции.

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