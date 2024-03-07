Имущество на 3 млрд тенге арестовано у подозреваемых в хищении субсидии в Костанайской области

Департаментом Агентство по финансовому мониторингу по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP».

Указанная группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса РК», c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге.

Всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 — члены организованной группы, которым инкриминируется присвоение субсидий, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, легализация имущества, добытого преступным путем, дача взятки должностным лицам и подделка документов.

Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании.

Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей.

Кроме того, в рамках досудебного расследования предъявлены подозрения 3 должностным лицам ГУ «Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области», совершившие пособничество в хищении денежных средств и взяточничество.

7 ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также получения незаконных вознаграждений.

В настоящее время проводится ознакомление с материалами уголовного дела.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.