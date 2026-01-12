Аким Костаная Марат Жундубаев рассказал о ходе выкупа и сноса домов в районе «Колесные ряды», который попал в зону паводка.

По его словам, во время паводка город уже выкупил более 112 домов. Все они были демонтированы и утилизированы. После этого оставалось 34 дома. Из них 22 дома выкупили у владельцев, снесли и провели планировку территории.

На сегодняшний день осталось 12 домов. Из них три здания решено сохранить и передать системе образования — сейчас власти планируют помочь с их благоустройством.

По оставшимся девяти домам ведется работа:

по трем объектам идут судебные процессы о принудительном изъятии;

идут судебные процессы о принудительном изъятии; по шести домам решения уже вступили в законную силу, их будут выкупать.

Аким подчеркнул, что всю работу необходимо завершить в течение полугода. До конца этого срока город должен полностью рассчитаться с владельцами и освободить территорию.

«Если мы этого не сделаем, там будет бардак», — отметил Марат Жундубаев.

