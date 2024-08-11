Инфекционисты предупредили костанайцев. В регионе в пять раз выросла заболеваемость коклюшем

Коклюш — инфекционное заболевание, вызванное бактериями. Для него характерен мучительный приступ кашля. Особенно опасен коклюш для младенцев. Он может привести даже к летальному исходу. По мнению специалистов, лучшая профилактика — это вакцинация.

Хотя, в последние годы многие родители игнорируют прививки. С начала года в регионе диагноз коклюш лабораторно подтвердился у 15 детей.

«Из числа заболевших 11 детей непривиты, по причине того, что 1 ребенок не достиг прививочного возраста, 10 родителей отказались прививать своих детей. А 4 детей, имеют не полный курс вакцинации. Болеют дети в основном, первых лет жизни. Коклюш- инфекционное заболевание верхних дыхательных путей», — говорит заместитель руководителя департамента санэпидконтроля по Костанайской области Гулим Досумова.

По словам Гулим Досумовой, на 100% прививка от заболевания не защищает, но протекать оно будет легче. Первую вакцину от коклюша младенцам делают в возрасте 2 месяцев, затем в 3 и месяца, после в 1,5 года, а затем ревакцинация в 6 лет. Это все согласно национальному календарю прививок.

«Опасность болезни коклюш — может привести к остановке дыхания. В редком случае, но может быть угрожающее состояние. И общее состояние ребенка, если ребенок маленький, до года, это отсутствие аппетита, вялость, слабость. Это может привести к обезвоживанию», — предупредил врач-инфекционист Костанайской областной детской больницы Саят Башеев.

С начала года в инфекционном отделении лечение от коклюша получили 10 детей. Протекает лечение достаточно тяжело, а также есть определенные осложнения. Врачи настоятельно рекомендуют, если у ребенка долго не проходит кашель, обратиться в поликлинику, где должны дать направление на анализ, если диагноз подтвердится, врачи назначат лечение. Саят Башеев отмечает, заниматься самолечением в данном случае очень опасно.

«Последний ребенок у нас с коклюшем лежал месяц назад. Он пролежал у нас около трех недель, у ребенка длительно проходил кашель. Выписан он с выздоровлением, сейчас все хорошо. Сам кашель проходит в течении 2-3 месяцев. Он должен идти с динамикой уменьшения. С каждым днем он должен реже и реже быть», — рассказал врач.

В основном инфекционное заболевание распространяется среди детей в детских садах, и школьников начальных классов.

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