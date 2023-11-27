«Инфекционки» переполнены, дети – в тяжелом состоянии: как обстоит ситуация с корью

Детский инфекционный стационар в Астане переполнен на 111%. 96% госпитализированных детей не привиты, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщает акимат Астаны, в городе наблюдается рост заболеваемости корью, причем большая часть заболевших — непривитые дети. Отмечается, что детский инфекционный стационар перегружен на 111%. При коечной мощности в 300 койко-мест, сейчас она увеличена до 557 мест, еще 20 коек — реанимационных.

«Многие родители до сих пор не понимают, насколько опасна корь. По каким-то своим личным убеждениям отказываются от вакцинации детей, опираются на недостоверные факты. А ведь болезнь опасна еще ввиду возможности развития других осложнений. Корь у переболевшего ребенка в будущем может вызвать серьезные последствия, такие как отек головного мозга, абсцесс легких, привести к глухоте», — говорит заведующая инфекционным отделением №6 Гульмира Нуртазина.

По данным больницы, все дети в реанимации с корью находятся под аппаратом ИВЛ.

«Сейчас у нас в больнице среди госпитализированных деток 96% — непривитые дети, и все они сложные. С корью 6 пациентов лежат в реанимации. Четверо из них в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом, критическом состоянии. Сейчас родители этих детей забили тревогу, паникуют и переживают за своих детей. Очень жаль, что поняли они это только сейчас, когда их дети находятся в тяжелом состоянии, и они не в силах им помочь», — отмечает заведующая отделением реанимации МГДБ №3 Екатерина Булатова.

Врачи отмечают, что в основном болеют дети до 14 лет. Корь есть и среди взрослых — у тех, кто ни разу не получал прививку от вируса, либо не ревакцинировался согласно календарю прививок. Сейчас, как сообщает горакимат, значительно увеличилось количество обращений в инфекционную больницу Астаны, а в приемном покое образуются длинные очереди ожидающих медицинскую помощь.

«Да, действительно, время ожидания приема врача превышает иногда более 1,5-3-х часов ввиду того, что увеличилось число обращений пациентов до 2,5 раза по скорой медицинской помощи и самообращением. Связано это с ростом заболеваемости вирусными инфекциями — ОРВИ, корью, ОКИ (острая кишечная инфекция). В связи с этим организовано до 8 постов приема врачей в общем приемном покое, в том числе 2 поста в приемном покое по кори. Дети из группы риска (по Triage-системе — красный цвет) обслуживаются вне очереди. Также в каждом инфекционном отделении развернуто дополнительно еще по одному посту среднего медперсонала», — пояснили в многопрофильной детской городской больнице №3.

По данным городского управления здравоохранения, загруженность общего числа коек по кори в городе составляет 42%. Среди взрослого населения на стационарном лечении с корью находятся 63 пациента. Состояние их — средней тяжести.

«Мы видим, что тенденция заражения корью среди взрослых низкая, подвергаются заболеванию с последующими осложнениями именно дети дошкольного возраста. 70% детей от года до 7 лет лежат в больнице с корью. И это именно непривитые дети… а те, кто получил прививку, переносят заболевание легче, на амбулаторном уровне. У них не отмечается такая высокая температура и сыпь по всему телу. Болезнь протекает 3-5 дней. Их спасла вакцина», — отметили в горздраве.

Врачи напоминают, что единственная профилактика и защита от кори на сегодня — это вакцинация. В среду стало известно, что в Алматы заполняемость инфекционных больниц достигла 90 процентов. И при ухудшении эпидситуации по кори в городе планируется дополнительно развернуть койки в филиалах ГКИБ. Также накануне в Минздраве сообщили, что в Казахстан в срочном порядке было завезено 500 тыс. доз вакцины от кори.

Летом в МЗ объясняли, откуда корь попала в Казахстан. Что такое корь и какие у болезни симптомы На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь — это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания. Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель. Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после — опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация. В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая — в возрасте 1 года, вторая — в возрасте 6 лет. Основные рекомендации населению при заболеваемости корью: родителям следует проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори; родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, нужно ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах; при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.

Автор: @Жанна Мусабаева

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