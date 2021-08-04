Инфекционно-токсический шок при коронавирусе: как человек может сгореть за 5-6 дней

Старший врач филиала городской клинической инфекционной больницы имени И.С. Жекеновой города Алматы Абзал Малбасканов рассказал об осложнении коронавируса, которое может быть очень опасным и даже приводит к смерти, передает корреспондент Tengrinews.kz. Речь идет об инфекционно-токсическом шоке (ИТШ),

По словам доктора Малбасканова, сейчас наблюдается большой наплыв пациентов в ковидный стационар из-за дельта-штамма коронавируса. При этом, отметил врач, течение болезни у молодых пациентов и пожилых несколько отличается.

«Что такое дельта-штамм? Попав в организм, он сразу начинает выделять свои токсины, говоря простым языком. Молодой организм реагирует более бурно, чем организм пожилого человека. Из-за этого больше сейчас страдают молодые люди. Это называется «гиперреакция иммунитета».

Есть такое понятие – инфекционно-токсический шок. При особо опасной инфекции всегда такие шоки могут быть. И вот сейчас ковид обрел такую характеристику, в виде шока. Молодой организм остро реагирует на эту инфекцию при дельта-штамме. Поэтому человек может сгореть за каких-то 5-6 дней», — поделился врач.

По его словам, инфекционно-токсический шок выражается в снижении давления и сердцебиения, у человека наблюдается апатичность, развивается энцефалопатия.

«Это уже тревожный сигнал. В этот момент уже нужно начинать лечение, не медля. Может быть снижение слуха, рвота. Присоединяется диарея еще. Когда были подтвержденные британские штаммы, течение инфекции было другим. Сейчас, с выявлением дельта-штамма, клиника изменилась», — говорит Малбасканов.

Врач советует при первых признаках сразу же обращаться за медицинской помощью, чтобы не осложнить состояние пациента. Также он призвал население вакцинироваться, чтобы снизить риск заражения и избежать осложнений от коронавируса. По его словам, 99 процентов тяжелых пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, ранее не были привиты от ковида.

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