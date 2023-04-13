Инфицированная вода, продукты. Выросло число заболевших гепатитом в Костанайской области

Рост числа заболевших вирусным гепатитом А, проще говоря желтухой, отмечается в Костанайской области. За три месяца этого года зарегистрировано уже 9 случаев.

Из них пять — это взрослые, остальные — дети и подростки. Цифру называют большой, потому что в предыдущие два года не было ни одного случая. Для этого заболевания, говорят специалисты, характерны сезонность и цикличность. Заражаются люди чаще всего летом, а вот пик заболевших приходится на осень и зиму. Это связано с длинным, до 50 дней, инкубационным периодом. То есть, инфекция уже есть в организме, а симптомов нет. Рост и снижение заболеваемости отмечается каждые три-пять лет.

«Люди инфицируются при употреблении инфицированной воды, инфиицрованных продуктов питания, при непосредственном контакте с больным человеком, то есть механизм передачи — фекально-оральный путь передачи», — говорит заместитель руководителя департамента санэпидконтроля по Костанайской области Гулим Досумова.

Единственным стопроцентным способом уберечься от инфекций остается вакцинация. Прививка от гепатита А включена в национальный прививочный календарь. Но в исключительных случаях массовую вакцинацию проводят на него не опираясь.

«Мы провели вакцинацию по эпидемиологическим показаниям в ожидании паводка. Вы знаете, что во время паводка снижается качество воды и с целью недопущения регистрации, распространения вспышки заболеваемости вирусным гепатитом А, были по эпидпоказаниям привиты дети до 14 лет, которые не имели вакцинацию против вирусного гепатита А», — говорит Гулим Досумова.

Тем, кто вакциной не защищен, остается полагаться на собственный иммунитет и тщательно соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, употреблять только бутилированную или кипяченую воду, а также мыть фрукты и овощи под проточной водой.

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