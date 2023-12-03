Инфляция. Что подорожало под конец года в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в ноябре 2023 года показатель годовой инфляции в Казахстане составил 10,3%. Под конец года в стране подорожали коммунальные услуги и овощи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 1 декабря, в ноябре 2023 года месячный рост цен составил 1%. При этом заметнее всего подорожали овощи и коммунальные услуги.

Цены на центральное отопление в ноябре выросли на 16,1%. Горячая вода подорожала на 8,1%. Зато почти не изменились цены на электрообогреватели (+0,8%), хотя электроэнергия за год стала дороже на 16,7%.

Из продуктов под конец года заметно подорожали огурцы (+42,1%) и помидоры (+39%). Снизились цены на морковь (-6,3%), картофель (-5,7%) и лук (-4,4%).

В годовом выражении, по данным статистиков, в Казахстане существенно выросли цены на аспирин (+39,7% к прошлому году). Также выросли цены на рис (+37,3%). По сравнению с минувшим годом подешевели гречневая крупа (-20,9%), сахар-песок (-16,9%) и подсолнечное масло (-16,4%).

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