За месяц в Казахстане сильно подорожали дрова, связь и комуслуги, передает LS.

Как сообщает Бюро нацстатистики, в октябре уровень инфляции ускорился и составил 0,9%. В сентябре показатель составлял 0,4%.

Стоимость платных услуг повысилась за месяц на 1,4%, непродовольственных товаров – на 1%, продуктов питания – на 0,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг за месяц выросли тарифы на холодную воду на 25%, водоотведение – на 5,3%, содержание жилья – на 1%, электроэнергию, горячую воду – по 0,6%.

Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 13%, сотовой связи – на 5%.

Также повышение цен отмечено на дрова – на 4,7%, уголь каменный – на 1,1%. Бытовые приборы подорожали на 2,6%, одежда и обувь – на 0,9%, строительные материалы, товары личного пользования – по 0,4%.

Из продуктов питания заметный скачок заметен в стоимости огурцов (+9,7%), помидоров (+8,6%), лимонов (+7%), апельсинов (+6,7%), соли (+6,5%), яиц (+3,2%) и подсолнечного масла (+2,4%).

А на морковь цены, напротив, снизились на 10%. Подешевели также виноград – на 5,7%, яблоки – на 3,4%, свекла – на 3,2%, лук репчатый – на 2,8%, картофель – на 2,1%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Алматы – 1,7%, а самая низкая – в Павлодарской области и Астане, по 0,4%.

Между тем в годовом выражении инфляция снизилась с 10,8% до 8,5%.

Цены на платные услуги за указанный период выросли на 14,3%, непродовольственные товары – на 7,8%, продовольственные товары – на 4,9%.

По сравнению с сентябрем 2023 года тарифы на холодную воду повысились на 60,3%, центральное отопление – на 33,6%, водоотведение – на 26,9%, электроэнергию – на 22,9%, горячую воду – на 18,1%, вывоз мусора – на 16,3%.

Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 23,7%, связи – на 17,4%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,9%.

Цены на лекарства тоже выросли. Стоимость ацетилсалициловой кислоты подскочила на 34,9%, активированного уголя – на 23,9%, корвалола – на 18,3%.

Что касается продовольствия, то из данных бюро видно, что за год огурцы подорожали на 27,6%, помидоры – на 27%, масло оливковое – на 23,1%, чеснок – на 17,5%, картофель – на 13,9%, кондитерские изделия – на 12,6%.

Но некоторые продукты, напротив, подешевели: гречка – на 21,9%, морковь – на 16,2%, лимон – на 11,6%, масло подсолнечное – на 9,2%, сахар-песок – на 5,2%.

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