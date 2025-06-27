Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек выразил сомнение в эффективности проводимой Национальным банком политики. Он говорит, что несмотря на повышение базовой ставки в 2024 году до 15,25 % в декабре, затем до 16.5 в марте 2025 года инфляция не демонстрирует устойчивость снижения.

«На начало года она составила 86%. А в марте 2025 года уже 10%. Это говорит о слабой передаче сигнала от ставки к экономике. Если инфляции устойчиво превышают параметры, заложенные в расчетах бюджета, это обесценивает выделенные бюджетные средства на социальные нужды, приводит к увеличению затрат на обслуживание долга и стимулирует рост дефицита. В прошлом году Нацбанк активно проводил стерилизацию избыточной ликвидности, которая создавалась, в том числе, за счёт высокой доли бюджетных вливаний через БРК, «Самрук-Казына», бюджетные трансферты. Минфин вроде бы финансирует экономику, а Нацбанк её тормозит». Может поэтому инфляция уже не чувствительна к принимаемым мерам. Уважаемый, Тимур Муратович, возникают вопросы. Какова ваша оценка эффективности уровня базовой ставки или вообще используемых вами инструментов? Насколько скоординированы действия Нацбанка и Правительства, чтобы не допускать расхождения в целях и результатах макроэкономической политики»,- высказался депутат.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов подчеркнул, что работа по сдерживанию инфляции ведётся в тесной координации с правительством и остаётся одним из ключевых приоритетов.

«Работа с инфляцией является для нас главной задачей Нацбанка. Эту работу мы проводим, естественно, проводим ее с правительством. В первую очередь, мы считаем, что базовая ставка показывает достаточно высокую трансляцию фининструмента. Она достаточно хорошо влияет на уровень корпоративных кредитов и депозитов. В прошлом и в этом году нам всем пришлось прибегнуть к средствам Нацфонда в достаточно большом объёме. Что это даёт? Понятно, что это деньги, которые были выведены из системы, стерилизованные из нашей системы. Мы вернули их обратно, около шести трлн в прошлом году, 5,3 трлн в этом году. Они естественно увеличивают денежную массу, денежные агрегаты. Если посмотреть на статистику, по итогам первого квартала рост денежной массы составил где-то 18 %, а номинальный рост ВВП — нереальный, 13 %. Это расхождение 4,5-5 % денег над товарами, работами и услугами безусловно оказывает про инфляционный эффект», — сообщил глава Нацбанка.