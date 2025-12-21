Среднемесячный доход на одного жителя Казахстана в третьем квартале достиг 108,2 тыс. тенге, сообщает informburo.kz

Как сообщает Первое кредитное бюро, рост доходов населения уже второй квартал подряд полностью нивелируется инфляцией. По итогам третьего квартала среднедушевые денежные доходы составили 324,6 тыс. тенге за квартал, или 108,2 тыс. тенге в месяц. В номинальном выражении показатель вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако с учетом подорожания товаров и услуг реальные доходы снизились на 3,4%.

Более заметное падение реальных доходов в последний раз фиксировалось в третьем квартале 2016 года. Согласно данным выборочного обследования домохозяйств, доходы с поправкой на инфляцию уменьшаются в годовом выражении уже два квартала подряд: во втором квартале спад составлял 2,4%. В обоих случаях рост цен опережал номинальный рост доходов.

В бюро отмечают, что за почти 14 лет наблюдений номинальные доходы населения ни разу не сокращались. Все периоды снижения реальных доходов были связаны исключительно с высокой инфляцией. Таких эпизодов насчитывается три. Самый продолжительный длился с конца 2015 по конец 2017 года и охватил девять из десяти кварталов. Второй был кратковременным — в четвертом квартале 2022 года, когда реальные доходы снизились на 1,9%.

В сопоставимых ценах доходы населения уменьшились в 16 из 20 регионов страны. Наибольшее годовое падение зафиксировано в Астане (-8,9%), Актюбинской области (-8,1%) и Алматы (-7,6%). При этом Астана остается лидером по уровню доходов — в среднем 509,4 тыс. тенге на человека за третий квартал. Алматы занимает третью позицию с показателем 462,9 тыс. тенге.

Рост реальных доходов отмечен лишь в трех регионах: Жамбылской области (+3,4%), Костанайской (+1,8%) и Акмолинской (+0,4%). При этом Жамбылская область по-прежнему входит в число регионов с самыми низкими доходами — 275,4 тыс. тенге на душу населения. В Алматинской области изменения не зафиксированы.

Аналитики также подчеркивают, что денежные доходы населения включают не только заработную плату. В расчетах учитываются пенсии, пособия, стипендии, адресная социальная помощь, материальная поддержка от родственников и доходы от собственности. Однако именно трудовые доходы формируют около 75% общего объема. Итоговый показатель рассчитывается путем деления всех доходов на численность населения, поэтому он не отражает финансовое положение каждого человека в отдельности.

