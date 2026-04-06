Инфляция снижается: Казахстан выходит из ценового пика

В Казахстане сохраняется устойчивый тренд на замедление инфляции. По итогам марта 2026 года показатель составил 0,6%. Для сравнения, в январе–феврале инфляция находилась на уровне 1,0–1,1%. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.

Снижение фиксируется уже шесть месяцев подряд. После пикового значения в сентябре 2025 года, когда инфляция достигла 12,9%, показатель начал постепенно замедляться. По итогам марта 2026 года годовая инфляция составила 11,0%.

По официальным данным, краткосрочный рост цен, связанный с изменением налога на добавленную стоимость, уже нивелирован и не оказывает влияния на текущую динамику.

В Министерстве национальной экономики отмечают, что при сохранении текущих тенденций инфляция может выйти на однозначный уровень к началу 2027 года.

