По итогам марта 2025 года годовая инфляция в РК ускорилась, достигнув 10%. Это самый высокий показатель годовой инфляции с ноября 2023-го. В отчётном периоде платные услуги подорожали на 14,3%, непродовольственные товары — на 9,1%, продовольственные товары — на 7,6%передает ranking.kz

Отметим динамику стоимости ряда услуг. По сравнению с мартом 2024 года тарифы на коммунальные услуги повысились следующим образом:

на холодную воду — на 88,4%;

на водоотведение— на 23,7%;

на центральное отопление — на 19%;

на горячую воду — на 14,6%;

на электроэнергию — на 14,3%;

на газ, транспортируемый по распределительным сетям — на 13,3%;

на вывоз мусора — на 11,1%.

Тем временем услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 23,6%, сотовой связи — на 19,5%, медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 18,8%, отправка посылок — на 17,7%, услуги первичного приёма у врача — на 16,1%.

По непродовольственным товарам удорожание в разрезе видов продукции выглядит так:

сигареты — на 16,5%;

мебель и ковры — на 10,5%;

текстильные изделия — на 6,5%;

бытовые приборы — на 4,2%;

фармацевтические препараты — 7,9%;

аудиовизуальное оборудование и фотоаппаратура, оборудование для обработки информации — на 48%;

ювелирные изделия и часы — на 26%.

Рост цен на продовольственные продукты в разрезе видов выглядит следующим образом:

хлебобулочные изделия и крупы — на 3,1%;

мясо (включая мясопродукты) — на 8%;

рыба (включая морепродукты) — на 10,6%;

молочные продукты — на 6,1%;

фрукты и овощи — на 11,9%;

другие продукты — на 6,2%.

Тем временем месячный индекс потребительских цен составил 1,3% (в феврале 2025 года — 1,5%). Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,6%, платные услуги — на 1,3%, непродовольственные товары — на 0,8%.

В целом отметим: рост уровня инфляции на текущий момент является мировой тенденцией. По последним данным, 89 из 175 стран — более 50% — продемонстрировали ускорение инфляции.

Теперь разберём, какие факторы в большей степени повлияли на ускорение инфляции и её высокие значения в Казахстане. Чтобы не быть субъективными, процитируем Национальный банк РК и его недавнее исследование.

Ещё в феврале 2025 года Нацбанк РК пересмотрел прогноз по инфляции с трендом на увеличение. Ожидается, что по итогам года инфляция сложится в диапазоне 10%–12%. В 2025 году сохраняются значительные риски ускорения инфляции, обусловленные совокупным воздействием внешних и внутренних факторов.

Среди ключевых внешних факторов можно выделить:

Рост цен на мировых продовольственных рынках. По итогам марта индекс цен на продовольствие ФАО увеличился до 127% (в марте 2024-го — 118,9%). Значительный рост продемонстрировали растительные масла, мясные и молочные продукты.

Усиление инфляционного давления со стороны России через торговые связи и импорт. Ровно месяц назад Центральный банк РФ резко повысил прогноз по инфляции на 2025 год с 4,5%–5% до 7%–8%.

Среди внутренних факторов следует отметить:

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Сейчас рост цен в секторе показывает высокие темпы. Таким образом, сервисная инфляция будет определяться повышением регулируемых тарифов в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». Именно этот фактор, при сохранении темпов роста цен на уровне 2023-2024 годов, останется ключевым драйвером инфляции в секторе.

Рост производственных издержек из-за удорожания продукции обрабатывающей промышленности.

Удорожание импортируемых товаров.

Рост цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Стоит отметить, что удорожание ГСМ окажет негативное влияние на цены и в других отраслях, так как это увеличит транспортные и производственные издержки, повлияв на широкий спектр товаров и услуг.

Кроме того, не стоит забывать о текущих торговых войнах между США и Китаем, а также между США и миром в целом: в конечном итоге внешние шоки всегда негативно сказываются на экономиках развивающихся стран.

Немаловажным является и показатель инфляционных ожиданий. В последнем «Экономическом обозрении» Нацбанка РК отмечается, что наибольшее влияние на мнение респондентов о росте цен оказывают удорожание продуктов питания и топлива, а также внешние события.

Наименее заметно влияют ухудшение ситуации с коронавирусом (сейчас уже практически не актуально), а также ставки по депозитам, кредитам и базовая ставка.

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