По итогам марта 2025 года годовая инфляция в РК ускорилась, достигнув 10%. Это самый высокий показатель годовой инфляции с ноября 2023-го. В отчётном периоде платные услуги подорожали на 14,3%, непродовольственные товары — на 9,1%, продовольственные товары — на 7,6%передает ranking.kz
Отметим динамику стоимости ряда услуг. По сравнению с мартом 2024 года тарифы на коммунальные услуги повысились следующим образом:
- на холодную воду — на 88,4%;
- на водоотведение— на 23,7%;
- на центральное отопление — на 19%;
- на горячую воду — на 14,6%;
- на электроэнергию — на 14,3%;
- на газ, транспортируемый по распределительным сетям — на 13,3%;
- на вывоз мусора — на 11,1%.
Тем временем услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 23,6%, сотовой связи — на 19,5%, медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 18,8%, отправка посылок — на 17,7%, услуги первичного приёма у врача — на 16,1%.
По непродовольственным товарам удорожание в разрезе видов продукции выглядит так:
- сигареты — на 16,5%;
- мебель и ковры — на 10,5%;
- текстильные изделия — на 6,5%;
- бытовые приборы — на 4,2%;
- фармацевтические препараты — 7,9%;
- аудиовизуальное оборудование и фотоаппаратура, оборудование для обработки информации — на 48%;
- ювелирные изделия и часы — на 26%.
Рост цен на продовольственные продукты в разрезе видов выглядит следующим образом:
- хлебобулочные изделия и крупы — на 3,1%;
- мясо (включая мясопродукты) — на 8%;
- рыба (включая морепродукты) — на 10,6%;
- молочные продукты — на 6,1%;
- фрукты и овощи — на 11,9%;
- другие продукты — на 6,2%.
Тем временем месячный индекс потребительских цен составил 1,3% (в феврале 2025 года — 1,5%). Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,6%, платные услуги — на 1,3%, непродовольственные товары — на 0,8%.
В целом отметим: рост уровня инфляции на текущий момент является мировой тенденцией. По последним данным, 89 из 175 стран — более 50% — продемонстрировали ускорение инфляции.
Теперь разберём, какие факторы в большей степени повлияли на ускорение инфляции и её высокие значения в Казахстане. Чтобы не быть субъективными, процитируем Национальный банк РК и его недавнее исследование.
Ещё в феврале 2025 года Нацбанк РК пересмотрел прогноз по инфляции с трендом на увеличение. Ожидается, что по итогам года инфляция сложится в диапазоне 10%–12%. В 2025 году сохраняются значительные риски ускорения инфляции, обусловленные совокупным воздействием внешних и внутренних факторов.
Среди ключевых внешних факторов можно выделить:
Рост цен на мировых продовольственных рынках. По итогам марта индекс цен на продовольствие ФАО увеличился до 127% (в марте 2024-го — 118,9%). Значительный рост продемонстрировали растительные масла, мясные и молочные продукты.
Усиление инфляционного давления со стороны России через торговые связи и импорт. Ровно месяц назад Центральный банк РФ резко повысил прогноз по инфляции на 2025 год с 4,5%–5% до 7%–8%.
Среди внутренних факторов следует отметить:
Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Сейчас рост цен в секторе показывает высокие темпы. Таким образом, сервисная инфляция будет определяться повышением регулируемых тарифов в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». Именно этот фактор, при сохранении темпов роста цен на уровне 2023-2024 годов, останется ключевым драйвером инфляции в секторе.
Рост производственных издержек из-за удорожания продукции обрабатывающей промышленности.
Удорожание импортируемых товаров.
Рост цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Стоит отметить, что удорожание ГСМ окажет негативное влияние на цены и в других отраслях, так как это увеличит транспортные и производственные издержки, повлияв на широкий спектр товаров и услуг.
Кроме того, не стоит забывать о текущих торговых войнах между США и Китаем, а также между США и миром в целом: в конечном итоге внешние шоки всегда негативно сказываются на экономиках развивающихся стран.
Немаловажным является и показатель инфляционных ожиданий. В последнем «Экономическом обозрении» Нацбанка РК отмечается, что наибольшее влияние на мнение респондентов о росте цен оказывают удорожание продуктов питания и топлива, а также внешние события.
Наименее заметно влияют ухудшение ситуации с коронавирусом (сейчас уже практически не актуально), а также ставки по депозитам, кредитам и базовая ставка.
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