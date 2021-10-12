Инфляция ускорилась в Казахстане

Председатель Национального банка Ерболат Досаев сообщил, что годовая инфляция ускорилась в 13 регионах Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Для стабилизации немонетарных факторов в сентябре 2021 года правительством совместно с акимами начата реализация Комплекса мер антиинфляционного реагирования. В результате накопленный рост цен на СЗПТ снизился с максимума 10,4 процента в августе до 9,6 процента по итогам сентября 2021 года. Однако по итогам первой недели октября цены продолжили рост, составив 9,9 процента с начала 2021 года», — озвучил глава Нацбанка на заседании правительства.

Он рассказал, что основной вклад в удорожание СЗПТ внесло подорожание яиц, мяса кур, капусты, сахара и говядины.

«В сентябре рост цен на дизельное топливо составил 3,8 процента, а в отдельных областях превысил 10 процентов. Несмотря на рост производства, а также приостановление экспорта, наблюдается дефицит дизельного топлива, который усиливает инфляционное давление и косвенно затрагивает остальные товары. За прошедший месяц годовая инфляция ускорилась в 13 из 17 регионов. При этом в 6 областях она превышает 9 процентов», — добавил Досаев.

По мнению Национального банка, стабилизация цен на региональных рынках и недопущение дефицита товаров являются ключевыми факторами для обуздания инфляции в 2021 году.

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