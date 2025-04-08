Годовая инфляция в Казахстане достигла 10%, что на 0,6 процентных пункта больше, чем в феврале, когда она составляла 9,4%. Месячная инфляция, однако, замедлилась и составила 1,3% по сравнению с 1,5% в предыдущем месяце, сообщает Zakon.kz.
Основные факторы инфляции
Продовольственные товары, по данным статистики, выросли в годовом выражении на 7,6%, а в месячном – на 1,6%. Сильнее всего подорожали:
- картофель (+66,4%);
- лук репчатый (+32,2%);
- капуста (+27,3%);
- минеральная и питьевая вода (+17,1%);
- масло подсолнечное (+16,8%);
- кондитерские изделия (+15%);
- помидоры (+14,9%);
- бананы (+14,6%);
- алкогольные напитки и табачные изделия (+13%);
- масло сливочное (+12,2%);
- фруктовые и овощные соки (+11,4%);
- говядина на (+11,2%);
- прохладительные напитки (+11,1%);
- рыба и морепродукты (+10,6%).
Снижение цен наблюдается на гречневую крупу (17,7%), яйца (8,3%), морковь (7,4%) и рис (6,3%).
Непродовольственные товары увеличились в годовом выражении на 9,1%, а в месячном – на 0,8%.
Больше всего (по отношению к марту 2024 года) выросли в цене:
- аудиовизуальное оборудование (+48%);
- ювелирные изделия и часы (+26,6%);
- новые легковые автомобили (+21,6%);
- ковры и другие покрытия для пола (+13,9%);
- одежда (+10,9%);
- обувь (+11,7%);
- сжиженный газ в баллонах (+23%);
- дрова (+14,8%).
Платные услуги показали самый высокий рост – на 14,3% за год.
В частности, услуги ЖКХ подорожали на 16%, включая:
- тарифы на холодную воду (+88,4%);
- водоотведение (+23,7%);
- центральное отопление (+19%);
- горячую воду (+14,6%);
- электроэнергию (+14,3%);
- газ, транспортируемый по распределительным сетям (+13,3%);
- вывоз мусора (+11,1%);
- оплату за содержание жилища (+11%).
Другие услуги:
- услуги организации комплексного отдыха увеличились на 47,3%;
- услуги связи на 13,9%;
- здравоохранение на 13,4%;
- техническое обслуживание и ремонт личных автотранспортных средств на 12,9%;
- парикмахерские и заведения личного обслуживания на 12,6%;
- общественное питание на 11,3%;
- отдых и спортивные мероприятия на 9,2%;
- проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 23,6%;
- городским автобусом на 11,2%;
- воздушным пассажирским транспортом на 10%;
- оплата за аренду жилья повысилась на 14,9%.
Наибольшую инфляцию в марте зафиксировали в Астане (13,3%), Карагандинской (12,1%) и Акмолинской (12%) областях. В этих регионах рост цен был выше среднереспубликанского уровня.
Из-за чего растет инфляция?
Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли продукты питания и безалкогольные напитки (2,9 процентных пункта), жилищные услуги (1,8 процентных пункта) и здравоохранение (1,2 процентных пункта). Услуги ЖКХ также сыграли значительную роль, подорожав на 16% и внося 1,8 процентных пункта в общую инфляцию.
В годовом выражении мясо и мясопродукты подорожали на 8%, фрукты и овощи на 11,9% (вклад в инфляцию в 0,9 и 0,7 процентных пункта соответственно). Удорожание масел и жиров на 13,1%, молочных продуктов на 6,1% внесло вклад по 0,3 процентных пункта, безалкогольных напитков (на 9,9%), хлебобулочных изделий и круп (на 3,1%) – по 0,2 процентных пункта в годовую инфляцию.
Одежда подорожала на 10,5%, обувь на 11,7% и внесли вклад в инфляцию в 0,6 и 0,4 процентных пункта соответственно.
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