Годовая инфляция в Казахстане достигла 10%, что на 0,6 процентных пункта больше, чем в феврале, когда она составляла 9,4%. Месячная инфляция, однако, замедлилась и составила 1,3% по сравнению с 1,5% в предыдущем месяце, сообщает Zakon.kz.

Основные факторы инфляции

Продовольственные товары, по данным статистики, выросли в годовом выражении на 7,6%, а в месячном – на 1,6%. Сильнее всего подорожали:

картофель (+66,4%);

лук репчатый (+32,2%);

капуста (+27,3%);

минеральная и питьевая вода (+17,1%);

масло подсолнечное (+16,8%);

кондитерские изделия (+15%);

помидоры (+14,9%);

бананы (+14,6%);

алкогольные напитки и табачные изделия (+13%);

масло сливочное (+12,2%);

фруктовые и овощные соки (+11,4%);

говядина на (+11,2%);

прохладительные напитки (+11,1%);

рыба и морепродукты (+10,6%).

Снижение цен наблюдается на гречневую крупу (17,7%), яйца (8,3%), морковь (7,4%) и рис (6,3%).

Непродовольственные товары увеличились в годовом выражении на 9,1%, а в месячном – на 0,8%.

Больше всего (по отношению к марту 2024 года) выросли в цене:

аудиовизуальное оборудование (+48%);

ювелирные изделия и часы (+26,6%);

новые легковые автомобили (+21,6%);

ковры и другие покрытия для пола (+13,9%);

одежда (+10,9%);

обувь (+11,7%);

сжиженный газ в баллонах (+23%);

дрова (+14,8%).

Платные услуги показали самый высокий рост – на 14,3% за год.

В частности, услуги ЖКХ подорожали на 16%, включая:

тарифы на холодную воду (+88,4%);

водоотведение (+23,7%);

центральное отопление (+19%);

горячую воду (+14,6%);

электроэнергию (+14,3%);

газ, транспортируемый по распределительным сетям (+13,3%);

вывоз мусора (+11,1%);

оплату за содержание жилища (+11%).

Другие услуги:

услуги организации комплексного отдыха увеличились на 47,3%;

услуги связи на 13,9%;

здравоохранение на 13,4%;

техническое обслуживание и ремонт личных автотранспортных средств на 12,9%;

парикмахерские и заведения личного обслуживания на 12,6%;

общественное питание на 11,3%;

отдых и спортивные мероприятия на 9,2%;

проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 23,6%;

городским автобусом на 11,2%;

воздушным пассажирским транспортом на 10%;

оплата за аренду жилья повысилась на 14,9%.

Наибольшую инфляцию в марте зафиксировали в Астане (13,3%), Карагандинской (12,1%) и Акмолинской (12%) областях. В этих регионах рост цен был выше среднереспубликанского уровня.

Из-за чего растет инфляция?

Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли продукты питания и безалкогольные напитки (2,9 процентных пункта), жилищные услуги (1,8 процентных пункта) и здравоохранение (1,2 процентных пункта). Услуги ЖКХ также сыграли значительную роль, подорожав на 16% и внося 1,8 процентных пункта в общую инфляцию.

В годовом выражении мясо и мясопродукты подорожали на 8%, фрукты и овощи на 11,9% (вклад в инфляцию в 0,9 и 0,7 процентных пункта соответственно). Удорожание масел и жиров на 13,1%, молочных продуктов на 6,1% внесло вклад по 0,3 процентных пункта, безалкогольных напитков (на 9,9%), хлебобулочных изделий и круп (на 3,1%) – по 0,2 процентных пункта в годовую инфляцию.

Одежда подорожала на 10,5%, обувь на 11,7% и внесли вклад в инфляцию в 0,6 и 0,4 процентных пункта соответственно.

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