В Казахстане ускорилась инфляция. В сентябре цены выросли на 1,1% за месяц, а в годовом выражении – на 12,9%, передает LS.

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5%), жилищные услуги (1,9%), здравоохранение (1,5%).

Цены на платные услуги за год выросли на 15,3%, продовольственные товары – на 12,7%, непродовольственные товары – на 10,8%.

По данным Бюро нацстатистики, за месяц подешевели лук, картофель, свекла, капуста, морковь и яблоки.

В то же время подорожали кофе (+2,6%), апельсины (+2,5%), сода (+2,8%), крупы (+1,5%) и приправы (+1,1%).

«Среди непродовольственных товаров снизились цены на фотоаппараты (-0,7%), но выросли на золотые кольца (+4,3%), наручные часы (+2%) и цемент (+1,4%). На одежду, обувь и бытовую технику увеличение составило около 1%», – говорится в сообщении.

На перелеты цены снизились (-4,2%). А вот дороже стали обходится населению кафе (+0,9%), парикмахерские (+0,7%) и спортзалы (+0,3%).

