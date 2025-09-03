В Казахстане продолжают дорожать товары и услуги, передает LS.

В августе 2025 года месячная инфляция ускорилась до 1% (в июле – 0,7%).

Платные услуги подорожали на 1,4%, непродовольственные товары – на 1%, а продовольственные – на 0,5%.

Из продуктов питания наблюдается рост цен на шоколад на 3,8%, кофе, лимоны – по 2,6%, сливки – на 1,4%.

Снижение же цен отмечено на репчатый лук (-25,9%), картофель (-21,9%), морковь (-16,5%), свеклу (-13,8%), помидоры (-13,7%), виноград (-11,9%), капусту (-7,6%), бананы (-4,1%).

Из непродовольственных товаров в августе подорожали ювелирные изделия и часы – на 1,6%, товары личного пользования – на 0,8%.

При этом кухонные плиты стали дешевле на 6,3%, а холодильники – на 2,6%.

Цены на стоматологические услуги выросли на 1%, а воздушно-пассажирский транспорт стал доступнее (-11,3%).

В годовом исчислении инфляция в августе 2025 года составила 12,2% против 8,4% в том же месяце 2024 года.

Цены на платные услуги за год выросли на 15,3%, продукты питания – на 11,7%, непродовольственные товары – на 9,7%.

Рис за год подешевел на 8,5%, курага – на 3,4%, гречка – на 2,5%.

Подорожание отмечается в ценах на масла и жиры (+20,5%), мясо (+16,2%), фрукты и овощи (+13,5%), безалкогольные напитки (+13,3%), молочные продукты (+8,6%), яйца (+8,4%), сахар (+4,9%), хлеб и крупы (+4,1%), сухофрукты и орехи (+2,3%).

Среди непродовольственных товаров цены снизились на морозильники (-24,5%) и электрочайники (-25,7%).

При этом стоимость обуви выросла на 11,6%, одежды – на 10,2%, столовых приборов – на 5,9%, гладильных досок – на 5,8%, моющих средств – на 3,9%, электромясорубок – на 3,1%.

Твердое топливо подорожало на 9,3%, а бензин – на 8,3%,

Холодная вода за год выросла в цене сразу в 1,9 раза. Следом выросла стоимость водоотведения – на 34,7%, газа – на 28,4%, центрального отопления – на 19,2%, горячей воды – на 17,2%, электроэнергии – на 16,3%.

Аренда жилья стала дороже на 12,9%, плата за содержание жилища и домофон – по 11,7%.

Услуги по ремонту обуви также увеличились в цене на 9,4%, по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 7,1%, тренажерных залов – на 9,3%, бассейнов – на 10%.

