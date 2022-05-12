USD 442.61
EUR 467.44
RUB 6.74
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Инфляция в Казахстане в апреле выросла до 13,2%

Инфляция в Казахстане в апреле выросла до 13,2%

фото Тотал.кз

Vinkmag ad
Председатель Национального банка Галымжан Пирматов на заседании правительства заявил, что до конца года инфляция сохранится на повышенном уровне в Казахстане, передает Zakon.kz.

Глава Нацбанка отметил, что инфляционное давление в мире усиливается из-за геополитической напряженности: это осложнило вопросы поставки товаров.

В итоге, мировые цены на продовольствие находятся на высоких значениях. На фоне продолжающегося роста стоимости сырья и материалов происходит повсеместное удорожание конечной продукции.

Инфляция в Казахстане, в соответствии с нашим прогнозом, в апреле ускорилась с 12% в марте до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам. Годовой рост цен на продовольствие ускорился с 15,4% до 17,9%. Наибольший вклад в годовой рост цен на продовольствие вносят сахар, капуста белокочанная, масло подсолнечное, сообщает председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов

Между тем, по его словам, недельный рост цен на социально значимые продовольственные товары стабилизировался. Однако из-за резкого скачка недельных цен в марте и ажиотажного спроса на отдельные товары, цены в годовом выражении сохраняются на высоком уровне.

Внешний инфляционный фон продолжает оказывать давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 10,9% до 11,1%. Цены на платные услуги ускорились с 8,3% до 8,9%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг. С учетом существующих проинфляционных рисков до конца года инфляция сохранится на повышенном уровне, — добавил Пирматов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

В Костанае отметили международный день медицинской сестры
Следующая новость

На проведение референдума в Казахстане выделят более 16 млрд тенге – Минфин