Инфляция в Казахстане замедлилась до 9,3%: продукты дешевеют второй месяц подряд





По итогам сентября 2026 года годовая инфляция в Казахстане составила 9,3%. По сравнению с августом показатель снизился на 0,5 процентного пункта. За месяц цены выросли на 0,6%. Такие данные приводит пресс-служба правительства РК.

Основной вклад в замедление инфляции внесло снижение темпов роста цен на продовольствие. В сентябре продукты подешевели на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение цен в этой категории фиксируется второй месяц подряд.

В годовом выражении продовольственная инфляция замедлилась с 9,5% в августе до 8,5% в сентябре. Таким образом, несмотря на месячное снижение, продукты остаются дороже, чем год назад.

Годовой рост цен на непродовольственные товары замедлился до 11%. Подорожание платных услуг сохранилось на уровне 8,9%.

Во втором квартале 2026 года реальные денежные доходы населения увеличились на 0,7%. Дальнейшее замедление инфляции, как отмечается в сообщении, должно уменьшить давление роста цен на доходы казахстанцев.

Сдерживание инфляции входит в число направлений работы правительства по повышению благосостояния населения. Помимо стабилизации цен, план предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы, создание качественных рабочих мест, повышение производительности труда, поддержку предпринимательства и развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью.

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