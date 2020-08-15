Информации об отказах по 42500 на местном уровне больше нет

Больше 70 тысяч жителей Костанайской области получили выплаты 42500 тенге от государства. Но сколько людей получили отказы, теперь узнать на местном уровне стало невозможным, передает alau.kz

После того, как прием заявлений на 42500 тенге возобновился, прошел почти месяц. Все это время и до сих пор жители Костанайской области продолжают направлять свои заявки. Однако самый большой поток заявителей, как выяснилось, пришелся на первую неделю после объявления новой волны выплат. Тогда обращения подали больше 50 тысяч человек. Теперь эта цифра хоть и изменилась, но ненамного.

«На сегодняшний день единовременная социальная выплата на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий уже назначено 71 тысяче граждан на сумму более 3 миллиардов тенге»,- рассказал Данияр Ералин, руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

О том, сколько из этих людей подали заявления на полную сумму 42500 тенге, а сколько лишь на половину 21250 тенге, в управлении занятости ответить не смогли. Как и на вопрос о количестве отказов для жителей нашей области. Все дело в том, что эта статистика в областное ведомство больше не приходит.

«Такие сведения нам дает министерство. По назначению только лишь по назначению. Где-то числа 25 июля данные сведения начали к нам направляться министерством труда. Раньше было о том, сколько отказано, сколько в проактивном формате информация. Сейчас только по назначению у нас»,- сказал Данияр Ералин.

О том, что человеку было отказано в заявке, в управлении занятости теперь узнают буквально из первых уст. Там работает телефон горячей линии, куда люди звонят ежедневно. Звонков поступает не меньше 50 в день. И среди них находятся не только запросы по консультации, но и жалобы. В частности на отклонение заявки со стороны автоматической системы.

«Это система министерства труда. Каждая заявка проходит форматно-логистический контроль. Данная система отказывает, если полная потеря дохода не подтверждена, если ИП не зарегистрировано. Во всех районах и городах созданы штабы и работают. Если же какие-то жалобы поступают, то они рассматривают данные жалобы по пересмотру решения об отказе, об отклонении заявки»,- сообщил руководитель отдела.

Обратиться за консультацией и с жалобами на отказы люди могут по телефонам 1414, 501-300 и 501-388. Сами же заявки на 42500 тенге, будут приниматься до 1 сентября. Подать их можно через портал электронного правительства, телеграмм-боты, приложения банков и сайт 42500.enbek.kz

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