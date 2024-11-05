Сообщение о погодных условиях на республиканских автодорогах распространила пресс-служба «Казавтожол».

5 ноября в Алматинской, Жамбылской, Туркистанской, Кызылординской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях, а также в области Жетысу местами ожидается дождь. В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях местами ожидается дождь со снегом.

«В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», — говорится в сообщении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.