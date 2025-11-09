План работ костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 10 ноября.

10 и 11 ноября с 10:00 до 20:00 — детский сад № 7, парикмахерская «Гаити», магазины «Алуа», «Миа», «Браво», «Хозтовары», OIL-центр по пр. Абая 60/1, СТО по ул. Маяковского 104/6.

Спальный сектор: ул. пр. Абая 52,54,54а, ул. Джамбула 89/3.

Частный сектор: ул. Джамбула 80,72/3-72/8,76/4,78/4, пр. Абая 44-48,56-60.

ж/м п. Киевский и промзона 10 ноября с 10:00 до 12:00 — ИП Ким, ТОО «Эталон-Авто», ГЭК – Электрон, ТОО «Форум», ТОО «Автостиль», ИП Пугачев, АЗС Гелиос № 8, ИП ремизов, ИП Боровинских, ИП Моисеева, ИП Цуроева, ТОО «Транс сервис КСТ», ИП Вельчинский, магазин «У Веры», «Баркат», «Хороший».

ВЕСЬ частный сектор п. Киевский

10 ноября с 14:00 до 16:00 — ТОО «ТрансГазМетан» по ул. Узкоколейная 35.

Частный сектор: ул. Узкоколейная 3-29, 13/1,14/1,14/2,16/5,21/1,21/2, ул. Титова 21.

12 ноября с 10:00 до 19:00 — АЗС «Гелиос», Школа-сад «Уникум», детский сад «Солнышко», ГЭК-Экспресс, магазин «Пятачок», ТОО «Световит».

Частный сектор: ул. Б.Рубинштейна 40-72,64/2-64/9, ул. Павлова 162-177, ул. Бородина 63-83, ул. Гоголя 169-177.

