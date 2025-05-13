Информацию распространил отдел образования акимата Костаная.
Сообщения разослали в школьные чаты.
«В связи со снижением давления воды и возможными перебоями, в школах Костаная рекомендовано сократить уроки», — говорится в сообщении.
Напомним, «Костанай-Су» проводит ремонтные работы, в связи с чем сегодня было понижено давление подачи водоснабжения. На некоторых объектах холодной воды не стало. Кроме того, некоторые потребители остались и без горячей воды из-за опрессовки.
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