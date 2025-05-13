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Информация для костанайских школьников и их родителей

— Сегодня, 14:28
Изображение для новости: Информация для костанайских школьников и их родителей

pixabay.com

Информацию распространил отдел образования акимата Костаная. 

Сообщения разослали в школьные чаты.

«В связи со снижением давления воды и возможными перебоями, в школах Костаная рекомендовано сократить уроки», — говорится в сообщении.

Напомним, «Костанай-Су» проводит ремонтные работы, в связи с чем сегодня было понижено давление подачи водоснабжения. На некоторых объектах холодной воды не стало. Кроме того, некоторые потребители остались и без горячей воды из-за опрессовки.



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