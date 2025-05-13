Информацию распространил отдел образования акимата Костаная.

Сообщения разослали в школьные чаты.

«В связи со снижением давления воды и возможными перебоями, в школах Костаная рекомендовано сократить уроки», — говорится в сообщении.

Напомним, «Костанай-Су» проводит ремонтные работы, в связи с чем сегодня было понижено давление подачи водоснабжения. На некоторых объектах холодной воды не стало. Кроме того, некоторые потребители остались и без горячей воды из-за опрессовки.

Проблема набирает обороты. Майнеры в РК потребляют миллиард киловатт часов электричества Наблюдается увеличение провайдеров на рынке электроэнергии. В настоящее время в их число входит 18 юридических...

Обязательную биометрию ввели в спецЦОНах страны В специализированных центрах обслуживания населения Государственной корпорацией «Правительство для граждан» внедрена технология биометрической идентификации личности...

Какой будет погода летом в Казахстане Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, какой будет погода этим летом в Казахстане,...