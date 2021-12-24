Информация для костанайских школьников и их родителей

Костанайцы с 6 утра спрашивают об отмене уроков в наших социальных сетях, в телеграмм-канале и WhatsApp.

Сегодня информации из отдела образования Костаная о переводе уроков на дистанционный формат не поступало.

«Все идут учиться. Оснований для отмены уроков нет. На улице -20 градусов»,- сообщили в отделе образования Костаная.

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