Информация для костанайских школьников и их родителей

Костанайцы с 6 утра спрашивают об отмене уроков в наших социальных сетях, в телеграмм-канале и WhatsApp.
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Сегодня информации из отдела образования Костаная о переводе уроков на дистанционный формат не поступало.
«Все идут учиться. Оснований для отмены уроков нет. На улице -20 градусов»,- сообщили в отделе образования Костаная.
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Tags: Алау Казахстан Костанайская область РТН