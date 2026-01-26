«Ошибка фатальная»: как 19-этажный дом в центре стал головной болью города
В связи с неблагоприятными погодными условиями учащиеся КПП, а также 1–11 классов первой смены школ Костаная 27 января 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения.
По данным синоптиков, температура воздуха в городе составляет –31…–32 градуса, скорость ветра — 6 метров в секунду .
Решение принято в целях обеспечения безопасности школьников. О возобновлении очного обучения будет сообщено дополнительно с учётом погодных условий.
