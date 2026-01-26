В связи с неблагоприятными погодными условиями учащиеся КПП, а также 1–11 классов первой смены школ Костаная 27 января 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения.

По данным синоптиков, температура воздуха в городе составляет –31…–32 градуса, скорость ветра — 6 метров в секунду .

Решение принято в целях обеспечения безопасности школьников. О возобновлении очного обучения будет сообщено дополнительно с учётом погодных условий.

Старые и новые купюры тенге: Нацбанк уточнил сроки обращения Национальный Банк Республики Казахстан продолжает поэтапный выпуск банкнот новой серии «Сакский стиль». На сегодняшний день...