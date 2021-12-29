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Информация для школьников второй смены Костанайской области

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Отдел образования Костаная распространил информацию для учащихся школ второй смены. 

29 декабря температура воздуха — 29 градусов. Учащиеся с 0-9 классы 2 смены школ Костаная переводятся на дистанционный формат обучения.

В Аулиекольском районе учащиеся с  0-9 классы переводятся на дистанционный режим обучения.

В Сарыкольском районе Сорочинская, Барвиновская школы с 1-11 классы учатся дистанционно.

Житикаринский район — КПП, 1-4 кл переведены на дистанционный формат обучения.

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