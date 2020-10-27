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Информация для школьников и их родителей

Информацию распространил отдел образования акимата Костаная.

«Обучение школьников во вторую смену для дежурных групп пройдет в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

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