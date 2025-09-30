 Ya Metrika Fast
Информация для школьников Костаная

— Сегодня, 07:22
Изображение для новости: Информация для школьников Костаная

pixabay.com

Информацию для школьников и из родителей распространил отдел образования Костаная.

«Оснований для отмены занятий нет. Занятия пройдут в штатном режиме, согласно расписанию»,- сообщили в отделе образования.



