23 февраля 2026 года в ряде регионов Костанайской области изменён формат обучения из-за неблагоприятных погодных условий.
Узункольский район
В связи с понижением температуры воздуха до –27°С занятия для учащихся первой смены КПП и 1–9 классов в Суворовской ОШ переведены на дистанционный формат обучения.
В остальных 17 школах района образовательный процесс проходит в штатном режиме.
Жангелдинский район
Из-за неблагоприятных погодных условий (температура воздуха –19°С, скорость ветра 10 м/с, метель) учащиеся 0–4 классов первой смены переведены на дистанционное обучение.
Район Беимбета Майлина
Температура воздуха составляет –25…–27°С.
Учащиеся первой смены 0–9 классов 23 февраля 2026 года переведены на онлайн-формат обучения.
Всего на дистанционное обучение переведён 581 ученик.
При температуре –25°С (0–4 классы):
Тобольская ОШ
Тобольская ОШ №1
Тобольская ОШ №2
Кировская ОСШ
Набережная НШ
При температуре –27°С (0–9 классы):
Набережная ОШ
Апановская ОСШ
Аркалык
В связи с ухудшением погодных условий (температура воздуха –20°С, скорость ветра 12 м/с, метель) учащиеся первой смены 1–4 классов переведены на дистанционный формат обучения.
Информация о закрытии автомобильных дорог общего пользования
Потенциал роста тенге почти исчерпан — мнение эксперта
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.