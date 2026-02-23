23 февраля 2026 года в ряде регионов Костанайской области изменён формат обучения из-за неблагоприятных погодных условий.

Узункольский район

В связи с понижением температуры воздуха до –27°С занятия для учащихся первой смены КПП и 1–9 классов в Суворовской ОШ переведены на дистанционный формат обучения.

В остальных 17 школах района образовательный процесс проходит в штатном режиме.

Жангелдинский район

Из-за неблагоприятных погодных условий (температура воздуха –19°С, скорость ветра 10 м/с, метель) учащиеся 0–4 классов первой смены переведены на дистанционное обучение.

Район Беимбета Майлина

Температура воздуха составляет –25…–27°С.

Учащиеся первой смены 0–9 классов 23 февраля 2026 года переведены на онлайн-формат обучения.

Всего на дистанционное обучение переведён 581 ученик.

При температуре –25°С (0–4 классы):

Тобольская ОШ

Тобольская ОШ №1

Тобольская ОШ №2

Кировская ОСШ

Набережная НШ

При температуре –27°С (0–9 классы):

Набережная ОШ

Апановская ОСШ

Аркалык

В связи с ухудшением погодных условий (температура воздуха –20°С, скорость ветра 12 м/с, метель) учащиеся первой смены 1–4 классов переведены на дистанционный формат обучения.

