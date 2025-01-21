Информация для учащихся школ Костанайской области.

В Карасуском районе учащиеся переводятся на онлайн обучение в 23 школах района в связи с погодными условиями буран скорость ветра 20 м/ с. 1-4 классы- 5 школ, 1-11 классы- 18 школ.

Занятия для 1 смены будут переведены в дистанционный формат: Жамбылская СОШ Наурзумского района, Докучаевская СОШ, Шолаксайская СОШ, Шилинская СОШ, Наурзумская СОШ (1-9 классы), Буревестникская СОШ, вкусная СОШ (1-11 классы). Метель, скорость ветра 15 м / с, температура воздуха -5°С.

От остальных отделов образования информации пока не поступало.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.