Информацию предоставляют отделы городов и районов Костанайской области.

В Костанае все дети идут в школу. Отмены уроков нет. На улице -23 градуса, ветер со скоростью 5 м/с. Об этом сообщили в отделе образования акимата Костаная.

Карасуский район. Школьники 2 смены в 3 школах переведены на дистанционный формат обучения. На улице -23 градуса, втер 6 м\с.

Узункольский район. Занятия 2 смены переведены на дистанционное обучение: для КПП, 3 -4кл. 4 школы (Ершовская ОШ, Убаганская ОШ, Узункольская ОШ№1, ОШ им. К. Дөненбаевой -25°С); для КПП -7кл. 1школа (Троебратская ОШ -29°С).

Мендыкаринский район. Температура воздуха -22 гр., Скорость ветра 9-10 м/с. Учащиеся 2 смены 22.01.2025 г. переводятся на онлайн-формат обучения с 0-6 класс школ: БШГ им.А.Чутаева, БШГ Первомайская ООШ, Ивановская НШ, Степановская ООШ, Джангильдинская ООШ

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