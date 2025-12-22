Мороз, метель и туман: регион накроет зимняя непогода
Погодные условия в области и Костанае 22 декабря. По данным синоптиков, на севере области ожидается...
В Жангельдинском районе из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 1–4 классов первой смены во всех школах переведены в дистанционный режим.
По информации местных органов образования, решение принято в связи с понижением температуры воздуха до −25 градусов и усилением ветра до 6 м/с.
Мера направлена на обеспечение безопасности и сохранение здоровья школьников.
