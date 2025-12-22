В Жангельдинском районе из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 1–4 классов первой смены во всех школах переведены в дистанционный режим.

По информации местных органов образования, решение принято в связи с понижением температуры воздуха до −25 градусов и усилением ветра до 6 м/с.

Мера направлена на обеспечение безопасности и сохранение здоровья школьников.

