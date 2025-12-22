USD 517.66 EUR 606.49 RUB 6.44

Информация для школьников Костанайской области от 22.12.2025 06:49

— Сегодня, 06:49
школа

alau.kz

В Жангельдинском районе из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 1–4 классов первой смены во всех школах переведены в дистанционный режим.

По информации местных органов образования, решение принято в связи с понижением температуры воздуха до −25 градусов и усилением ветра до 6 м/с.

Мера направлена на обеспечение безопасности и сохранение здоровья школьников.


Изображение 6 для Скончался Асанали Ашимов

Скончался Асанали Ашимов

На 89-м году жизни ушёл из жизни легендарный казахстанский актер и режиссёр Асанали Ашимов. Об...
Вчера, 15:35

Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.