В ряде районов Костанайской области школьники переведены на дистанционное обучение

В связи с неблагоприятными погодными условиями и резким понижением температуры воздуха 26 декабря 2025 года в нескольких городах и районах Костанайской области принято решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения.

В Карабалыкском районе при температуре воздуха –28 °C и скорости ветра 5 м/с учащиеся КПП и 1–9 классов первой смены переведены на дистанционное обучение.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что из-за неблагоприятных метеоусловий 26 декабря 2025 года занятия первой смены для обучающихся 0–11 классов организованы в дистанционном формате.

В городе Лисаковске при температуре –27 °C и ветре 5 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся 1–9 классов.

В Аулиекольском районе из-за понижения температуры до –32 °C и скорости ветра 2 м/с занятия первой смены для учащихся КПП и 1–11 классов проходят в дистанционном формате.

В Амангельдинском районе при температуре воздуха –26 °C и скорости ветра 2 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся 0–4 классов первой смены.

В городе Аркалыке при температуре –29 °C и ветре 5 м/с учащиеся 1–11 классов первой смены обучаются дистанционно.

В Алтынсаринском районе в связи с температурой воздуха –29 °C на дистанционный формат обучения переведены учащиеся 0–9 классов.

26 декабря в Мендыкаринском районе при температуре воздуха –30…–33 °C и скорости ветра 5 м/с учащиеся КПП и 1–11 классов переводятся на дистанционный формат обучения.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Узункольском районе 26 декабря 2025 года учащиеся 1-й смены КПП, с 1 по 11 классы, переводятся на дистанционное обучение.

По данным метеослужб, температура воздуха составляет от –30 до –34 градусов, скорость ветра — 3 м/с.



В Науырзымском районе в связи с понижением температуры воздуха до –27 градусов учащиеся 1-й смены с 0 по 9 классы переведены на дистанционный формат обучения.

Температура воздуха -26 гр., Учащиеся 1 смены с 0-9класс школ г.Костаная, 26.12.25 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Материал дополняется.

