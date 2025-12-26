USD 512.81 EUR 604.19 RUB 6.57

Информация для школьников Костанайской области от 26.12.2025 11:07

Сегодня, 11:07
Изображение для новости: Информация для школьников Костанайской области <span class="hidden-btn"> от 26.12.2025 11:07</span>

pixabay.com

В ряде районов Костанайской области 26 декабря изменён формат обучения во вторую смену из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, в Житикаринском районе при температуре воздуха –21,6 °C и скорости ветра 9 м/с учащиеся КПП (предшкольные классы), а также школьники 1–4 классов, обучающиеся во вторую смену, переведены на дистанционный формат обучения.

Аналогичное решение принято и в Аулиекольском районе. Здесь из-за сильных морозов — до –31 °C при скорости ветра 2 м/с — на онлайн-обучение переведены учащиеся КПП и школьники с 1 по 11 классы второй смены.

В Костанае уроки пройдут в обычном режиме. Все дети идут в школу.

В Узункольском районе 26 декабря 2025 года изменён формат обучения в школах второй смены из-за неблагоприятных погодных условий.

При температуре воздуха –24 °C и скорости ветра 6 м/с учащиеся КПП (предшкольные классы), а также школьники с 1 по 11 классы, обучающиеся во вторую смену, переведены на дистанционный формат обучения.

ГУ Отдел образования города Рудного сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 26 декабря 2025 года изменён формат обучения в школах города.

Занятия второй смены для учащихся с 0 по 11 классы переведены на дистанционный формат. Мера носит временный характер и принята в целях обеспечения безопасности школьников.

В Алтынсаринском районе при температуре воздуха –31 °C учащиеся с 0 по 11 классы, обучающиеся во вторую смену, были переведены на дистанционный формат обучения.

Аналогичное решение принято и в Карасуском районе. Здесь занятия второй смены перевели в онлайн-формат из-за морозов до –29…–30 °C при скорости ветра 5 м/с.

Материал дополняется.



