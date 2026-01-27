ГУ «Отдел образования города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 27 января 2026 года занятия во вторую смену для обучающихся с 0 по 11 классы переводятся на дистанционную форму обучения.

В районе Беимбета Майлина и в Узункольском районе занятия второй смены переводятся на дистанционный формат обучения.

Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями — температура воздуха составляет –27…–29 градусов.

27 января 2026 года на дистанционное обучение переходят учащиеся КПП, а также 1–9 классов второй смены.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 27 января 2026 года учащиеся КПП, а также 1–8 классов второй смены школ Житикаринского района переводятся на дистанционный формат обучения.

По данным синоптиков, температура воздуха составляет –29 градусов, скорость ветра — 2 метра в секунду.

При этом в Костанае занятия для учащихся второй смены в этот день проходят в штатном режиме.

Решение принято в целях обеспечения безопасности школьников. О дальнейшем формате обучения будет сообщено дополнительно с учётом погодных условий.

