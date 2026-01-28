В связи с неблагоприятными погодными условиями 28 января 2026 года в нескольких районах области введён дистанционный формат обучения для школьников первой смены.

Так, в Аулиекольском районе при температуре воздуха –27°C и скорости ветра 2 м/с занятия первой смены КПП для учащихся 1–9 классов переведены на дистанционное обучение.

В Наурзумском районе из-за морозов от –27 до –31°C и ветра 3 м/с на дистанционный формат переведены учащиеся 1–11 классов первой смены МАД, при этом ученики 1–9 классов обучаются удалённо.

В Узункольском районе при температуре –25°C 28 января 2026 года занятия первой смены КПП для учащихся 1–4 классов переведены на дистанционное обучение в четырёх школах: Белоглинская ОСШ, Куйбышевская ОСШ, Троебратская ОШ и Убаганская ОШ. В остальных 14 школах района учебный процесс проходит в штатном режиме.

В Амангельдинском районе при температуре воздуха –27°C и скорости ветра 3 м/с учащиеся 1–9 классов, обучающиеся в первую смену, также переведены на дистанционный формат обучения.

Район Беимбета Майлина в штатном режиме -24 С.

Материал дополняется

