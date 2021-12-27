Информация для школьников Костанайской области

Информацию распространяют отделы образования городов и районов Костанайской области.

В Лисаковске из-за усиления ветра и снега первая смена переведена на дистанционный формат.

В Житикаре в связи с погодными условиями (ветер штормовой- 14,5 м/с , метель, температура -13,2 ) занятия в КПП, 1-4 кл. первой смены переводятся на дистанционный формат.

В Узункольском районе подвоз отменён только в Суворовскую школу. Дистанционное обучение в 9 школах только для 1-5 классов (сильный ветер) остальные учатся.

На дистанционное обучение переведены 4 школы Денисовского района с 1-4 классы.

В Карабалыкском районе подвоз отменён, посещение на усмотрение родителей.

В районе Б. Майлина школьники с 1-11 переведены на дистанционное обучение в связи с ухудшением погодных условий: верхний снег, метель, порывы ветра до 28 м/с.

В Федоровском районе в связи с погодными условиями (сильный ветер, метель, буран) занятия первой смены переводятся на дистанционный формат. Подвоз отменён

По мере поступления информации материал будет дополнятся.

В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.