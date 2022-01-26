USD 435.2
EUR 491.17
RUB 5.54
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Информация для учащихся школ Костанайской области

Информация для учащихся школ Костанайской области

ru.depositphotos.com

Vinkmag ad

Отделы образования в Костанайской области сообщают какие школы переведены на дистанционное обучение в связи с морозами.

В Аулиекольском районе в связи с погодными условиями занятия с 1 по 9 классы первой смены переводятся на дистанционный формат.

В Жангельдинском районе дети с 1-4 классы учатся в дистанционном формате.

В  Узункольском районе 2 школы с 1-по 4 классы переведены на дистанционное обучение; 18 школ обучаются в штатном режиме.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В РК 52-летняя женщина родила первенца
Следующая новость

Какой погоды ждать до конца месяца в Костанайской области?