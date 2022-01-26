Информация для учащихся школ Костанайской области

Отделы образования в Костанайской области сообщают какие школы переведены на дистанционное обучение в связи с морозами.

В Аулиекольском районе в связи с погодными условиями занятия с 1 по 9 классы первой смены переводятся на дистанционный формат.

В Жангельдинском районе дети с 1-4 классы учатся в дистанционном формате.

В Узункольском районе 2 школы с 1-по 4 классы переведены на дистанционное обучение; 18 школ обучаются в штатном режиме.

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