Информация для школьников Костанайской области

Информация для учащихся школ Костаная.

Как сообщает отдел образования Костаная, уроки не отменяются сегодня. 22 декабря все идут в школу.

В Карабалыкском районе на улице температура от -25 до -27 градусов, гололед. Учащиеся КПП- 11 класса первой смены школ Карабалыкского района переводятся на дистанционное обучение. Подвоз отменён. В Славянской ОСШ, Святославской ОСШ, Белоглиновской ОСШ занятия в штатном режиме.

Узункольский район. В 8 школах (Узункольская ОШ 1, Кировская ОСШ, Российская НШ, Узункольская ОШ 2, Суворовская ОШ, Ершовская ОШ, Соколовская ОШ, Троебратская ОШ-25 с ветром)занятия для начального звена переведены на дистанционное обучение. Остальные 12 школ обучаются в штатном режиме.

22 декабря 2022 года занятия в организациях образования Денисовского района для учащихся КПП, 1-4 классов, переводятся на дистанционный формат обучения, в связи с погодными условиями ( температура -25-27, ветер)

Аулиекольский район — с 0 по 4 классы первой смены ШГ им. С. Баймагамбетова, ОШ им. И. Сьянова, ОШ им. Ш. Уалиханова (с. Аулиеколь, — 25); Кушмурунские ОШ #1 и #2 (п. Кушмурун, — 25) решено перевести на дистанционное обучение.

Наурзумский район. Следующие школы переведены на дистанционный режим: Улендинская основная средняя школа -29, Буревесиненская сш , Наурзумская СШ, Жамбылская СШ, Докучаевская Сш 0-4 классы -25.

Костанайский район . -26 . С 0-4 дистанционное обучение.

Сарыкольский район — Чеховская ОСШ на дистанционном обучении в связи с морозом -27.

Здравствуйте. В Мендыкаринском районе переводится на ДО десять школ. Алешинская ОШ, Каменскуральская ООШ, Введенская ООШ, Жарсуатская НШ, Ивановская НШ, Архиповская ООШ, Кызылтусская НШ, Борковская ОСШ, Коктерекская ОСШ, Каратальская ООШ с КПП по 4 класс (-26 -28 гр.) Остальные школы учатся в штатном режиме.

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