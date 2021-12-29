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Информация для студентов колледжей

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Информацию нам предоставили в управлении образования Костанайской области.

По информации ведомства, из-за сильных морозов студенты колледжей всех курсов в первую смену переводятся на дистанционное обучение.

 

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