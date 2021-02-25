USD 415.57
EUR 505.37
RUB 5.65
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Информация для студентов колледжей Костанайской области

Информация для студентов колледжей Костанайской области

Vinkmag ad

Информацию для студентов колледжей Костанайской области распространила пресс-служба областного управления образования, передает alau.kz

В Костанае занятия первой смены колледжей переведены в дистанционный режим.

«Колледжи в регионе решают по погодным условиям», — сообщили в областном ведомстве.

Напомним, школьников перевели на дистанционное обучение из-за погодных условий до конца недели.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

От полутора до двух тысяч ртутьсодержащих ламп в месяц выбрасывают костанайцы