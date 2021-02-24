Погода не позволяет. Как будут учиться школьники Костаная до конца недели, рассказали в отделе образования

Информацию для школьников и их родителей распространил отдел образования акимата Костаная.

Как сообщили в отделе, в связи с погодными условиями до конца недели учебный процесс переводится на дистанционный формат обучения.

А именно 25, 26, 27 февраля.

Сегодня, 24 февраля вторая смена учится.

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