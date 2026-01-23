связи с неблагоприятными погодными условиями 23 января 2026 года занятия для студентов 1–2 курсов второй смены в колледжах города Костаная переводятся на дистанционный формат обучения.

По данным синоптиков, температура воздуха в этот день составит от –28 до –30 °C, скорость ветра — 6 м/с.

Решение о переводе на дистанционное обучение студентов 3–4 курсов второй смены руководители колледжей принимают самостоятельно, с учетом текущей ситуации и обеспеченности образовательного процесса.

В регионах области формат обучения определяется исходя из фактических погодных условий на местах.

Администрация призывает обучающихся и родителей следить за официальной информацией образовательных организаций.

