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Информация для учащихся Костанайской области

Фотография для новости Информация для учащихся Костанайской области

фото pixabay.com

Информацию рассылают отделы образования городов и районов Костанайской области.

В 1 смену в Джангельдинском районе 0-9 классы переводятся на дистанционный формат обучения. Температура воздуха -18 гр. ветер 3-6 м/с, чувствительность воздуха к северо-востоку 84% -27 гр.

Температура воздуха -25 гр., Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ г.Костаная, 29.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха – 25-30 гр., Учащиеся 1смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 29.01.2024 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 299 человек.

Новоильиновская ОШ – 30 гр – 0 — 11 кл;
Валерьяновская ОСШ – 27 гр – 0-9 кл;
Нагорненская ОСШ – 27гр – 0 -9 кл;
Приозерная НШ – 25 гр – 0-4 кл;

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